14 sep 2019 Kamila Barca

Lydia Lozano ha pasado uno de sus peores momentos en directo en el plató de 'Sálvame'. Lo que estaba siendo un juego y su celebración correspondiente acabó en un accidentado abrazo para Lydia Lozano. La colaboradora tuvo que recibir atención de los servicios médicos y ser trasladada al hospital.

Nadie se esperaba que la prueba del gusano terminase tan estrepitosamente mal para uno de ellos. Alonso Caparrós, ganador de la prueba, y Lydia Lozano y Gustavo González se fundían en un abrazo cuando de repente Lydia se ha quedado en el suelo gritando de dolor. Enseguida Kiko Hernández se daba cuenta de que algo había pasado y avisaba para que viniesen a atender a su amiga que había sufrido 3 fracturas en las costillas en otras ocasiones.





"Ha habido un accidente con Lydia", decía Kiko Hernández mientras ella se quedaba sin habla del dolor y no podía siquiera hablar. "La he visto muy mal. Le faltaba el aire, le dolía mucho al coger aire…", decía Gustavo ya una vez en plató. "Ha habido un momento en el que no sabíamos porque el ruido que estaba haciendo no era de dolor si no dentro de la celebración, hasta que le he visto la cara", explicaba Alonso del momento.

Lydia Lozano tras su accidente. MEDIASET

"En este tipo de juegos yo creo que Lydia no debería participar porque Lydia está mal", dice Kiko Hernández reticente. De hecho, según explica Caparrós, en el momento en el que el médico dice que es algo en las costillas, Lydia Lozano se echó a llorar por el cúmulo de accidentes que ya había sufrido.

Ella al teléfono ha calmado los ánimos y ha contado a la audiencia: "Me he llevado un susto muy gordo porque ya sabéis que es mi punto débil la espalda. Me tienen que hacer un TAC. Debo estar mayor ya".