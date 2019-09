14 sep 2019 Kamila Barca

Chabelita Pantoja y Asraf Beno vuelven a tener una acalorada discusión pero, esta vez, delante de las cámaras. La pareja se dice pocas cosas pero hay gestos y una actitud pasivo agresiva que no se había visto antes entre ellos. Recordemos que no sólo salen a desmentir en sus stories todas las veces que han estado mal, si no que Asraf ha llorado delante de toda España por la difícil relación que tiene con Chabelita y su relación con los medios.

De momento, se desconoce el motivo por el que él acaba agarrándola del brazo y haciéndola entrar en casa, pero esta vez no ha sido por culpa de la prensa. Estaban ambos en una fiesta organizada por Álex Lequio, a donde iban acompañados de la inseparable amiga, Marta Riesco. Fue esta la encargada de mediar entre Chabelita y Asraf delante de todos los invitados.

Todo estaba muy bien durante la fiesta hasta que, de repente, Asraf está hablando con Chabelita y Marta muy acalorado. De hecho, le dice a Marta Riesco que se quiere ir mientras Chabelita está al otro lado de la sala con una copa en la mano tan tranquila. Pero de ahí, a irse, nada. Él va muy decidido a donde está Isa P y se ponen a discutir delante de todos mientras Marta interviene.





De ahí la pareja salió del local y estuvieron discutiendo desde que salieron hasta su llegada a casa donde se tomaron las peores imágenes. En un principio Isa espera al lado del coche en el parking, y las siguientes imágenes son con el coche de Asraf parado en medio de la calle e Isa en la acera negándose a subir.

Cuando llegan a casa están en la puerta del portal y ella, cómo no, con su inseparable móvil. Va muy contenta hasta que él se va a acercar a ella y ella se aleja. Con la misma la hija de Isabel Pantoja quiere cogerle la mano a su novio pero él le agarra del brazo la empuja y la suelta bruscamente dentro del portal. Justo como se ve en la imagen anterior y que da pie a que alguno de los dos se pronuncie pronto al respecto. Aunque en sus stories todo parece ir de maravilla.