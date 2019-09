14 sep 2019 Kamila Barca

Últimamente Rafa Mora tiene en televisión más fracasos que éxitos, pero sobre todo por malentendidos. No es el caso de que esté haciendo cosas que no haya hecho nunca, pero esta vez le han mandado "a ver la Gota Fría por decir la verdad", según replica él. Y es que hasta Kiko Hernández le ha dicho que se ha pasado hablando de Alba Carrillo y haciendo comentarios muy fuera de lugar.

El colaborador que repite una y otra vez que lleva 11 años en televisión con su éxito en 'MYHYV' ha metido la pata en 'Sálvame'. Y en 'Cazamariposas'. Pero esta vez ha sido por comentarios denigrantes a Alba Carrillo delante de su madre. Comentarios que han hecho mucho daño y por los que le han echado de plató. Y es que resulta que Rafa Mora empezaba su intervención con Lucía, madre de Alba Carrillo diciendo: "Ella puede hablar de su vida, de su portada y de todo lo que quiera porque ha hecho 20 mil. Ya la conocemos. De profesión "cazafamosos" y tiene ahí para hablar lo que quiera". Eso hizo a estallar a Lucía y con desprecio repetía Rafa Mora con ironía: "¿Modelo?".

Sea lo que sea el comentario desató un duro enfrentamiento entre Rafa Mora y la madre de la periodista Alba Carrillo. "La profesión de mi hija es colaboradora de televisión con unos estudios y una formación que tú no tienes", le contesta Lucía Pariente. Pero Rafa Mora no contento con lo que ya había dicho sigue: "A tu hija ya le gustaría tener lo que yo tengo. Llevo 11 años por mí solito. No por ser el ex de nadie ni vender a nadie. Soy Rafa Mora y fui tronista. Llevo aquí 11 años y me lo he currado, guapa".

"Los años no son más que un monto. La gente no puede medir la vida en años. De todas maneras, tú no puedes decir que mi hija de profesión es "cazafamosos". Contigo no voy a hablar” le dice la madre de Alba que insiste en que le diga: "Discúlpame, Lucía. He sido un imbécil". Finalmente Rafa Mora consigue que le expulsen después de soltar: "Su hija está aquí por contar con todos los que se ha acostado. ¡Que me acaba de decir imbécil!"

Kiko Hernández fue quien tuvo que poner los puntos sobre las íes y le dijo: "Fue a un reality como has ido tú, como he ido yo. Eso no se dice, sobre todo porque está aquí una madre. (…) Rafa, te aprecio y te doy buenos consejos. Te has equivocado. Y te lo digo porque no quiero que metas la pata y que esto degenere algún problema".