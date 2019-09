14 sep 2019 Kamila Barca

Gloria Camila ha sido la primera en dejar las cosas claras desde que su ruptura con Kiko Jiménez se hizo pública y captó todas las portadas y las miradas. Desde entonces, ella sigue su vida y él se ha encargado de hacer la suya más pública si es posible. Ahora está con Sofía Suescun pero ninguno de los dos deja de pensar en Gloca.

Resulta que Sofía Suescun se puso un pijama de Gloria Camila que, según ella, no era ningún tipo de provocación pero dio mucho de qué hablar. "Tú vas a esa casa donde ha convivido una persona es verdad que puede dejarse alguna que otra pertenencia. Sinceramente yo es que no uso pijama y en ese momento tenía que ponérmelo y estaba ese y no lo voy a tirar a la basura, ¿no? Yo reciclo, me lo pongo y ya está", le decía a Toñi Moreno quitándole hierro al asunto.





Sin embargo, hasta Gloria se ha pronunciado al respecto después del aluvión de comentarios que recibía Sofía Suescun en redes por la revelación de Rocío Flores del dichoso pijama en 'GH VIP 7'. "Es lo mejor que puede hacer, no entrar en las provocaciones (de Sofía Suescun)", decía ayer Gloria delante de las cámaras.

Pero para dejarlo más claro, José Antonio León insistió: "Se puso un pijama tuyo para la presentación de Kiko, ¿es cierto que era un pijama tuyo?". Y Gloria que no quería ni mencionar el nombre de la nueva novia de su ex le dijo: "A mí no me molesta porque, de verdad, que se lo regalo para ella entero- el pijama y parece que Kiko también-. No me hace falta ese pijama y menos ahora. De verdad, no voy a entrar en ninguna provocación. Todo lo demás está en manos de los abogados, está todo legalmente hecho y ya está”.

Respecto a cómo lo está viviendo también se ha mojado y ha soltado tal pulla a Sofía que no hay refrán en España que lo supere: "Me da igual. Yo sigo en mi trabajo, mis estudios y estoy centrada ahora mismo en mí. Creo que es una etapa diferente, borrón y cuenta nueva y de verdad te lo digo, está por lo legal. Creo que hay gente con clase y clase de gente".