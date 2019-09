16 sep 2019

Compartir en google plus

Desde hace un par de años, los rumores sobre que la relación de Shakira y Gerard Piqué hace aguas son contantes. Ellos, lejos de salir a desmentir nada, se han dedicado a salir con toda la naturalidad posible en sus redes sociales o en actos públicos como si nada -menos cuando han protagonizado broncas acaloradas en medio de la calle-.

Ahora, la propia artista colombiana ha hablado abiertamente de su relación en una entrevista con la revista argentina 'Viva', suplemento del diario 'Clarín'. Ahí ha revelado que la relación no es ni "tradicional" ni tampoco sencilla, porque tienen que hacer verdaderos malabares para cuidar el amor apoyándose en las nuevas tecnologías.

"A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime; así que estamos en constante comunicación, y eso ayuda", ha asegurado la artista, que también habla de cómo se organizan para cubrir todas las tareas entre ambos: "No es que tengamos un acuerdo escrito, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo".

Shakira, que parece haber superado esos problemas de salud que la llevaron a aplazar su giraEl Dorado Tour y a bajarse de los escenarios durante meses, ahora está atravesando un buen momento. No tardarán en atribuírsele nuevos problemas con el futbolista del Barcelona. Es cíclico y hace mucho tiempo que no se habla de ellos.

La cantante no tiene reparos tampoco en confesar lo duro que fue comenzar su carrera: "El principal obstáculo que logré enfrentar en mi carrera fue ser mujer en esta industria: en el momento que yo empecé, haciendo el género de música que hacía y en Latinoamérica".

Alguien que ha luchado contra eso, lo tiene mucho más sencillo para afrontar sus problemas en el ámbito de pareja.