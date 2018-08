31 ago 2018

Vuelven los problemas para Shakira. Cuando 'El dorado World Tour' ya había arrancado, parecía que todo iba como la seda y estaba arrasando, la cantante tuvo que volver a cancelar algunos de sus conciertos por problemas de salud.

La colombiana lanzó un comunicado a través de Instagram para calmar a sus seguidores y afirmó que padecía un virus que la había dejado "hecha polvo". Según anunció, el concierto de Los Ángeles se ha retrasado hasta el 3 de septiembre.

"Hola a todos, me siento mucho mejor. La noche anterior dormí diez horas, estoy nueva y me siento preparada. Espero veros a todos en Los Ángeles el día 3. Muchas gracias", ha afirmado en inglés un vídeo que ha sido muy criticado por no haberlo dicho en castellano.

