16 sep 2019

Su participación en 'GH Dúo' fue una maravillosa oportunidad para darse a conocer al gran público. Antes de entrar, Irene Rosales admitía con la mayor de las normalidades que lo hacía por los problemas económicos que acuciaban en casa. Sin trampa ni cartón. Sin querer vender una versión edulcorada.

Esa sinceridad y normalidad fueron las que llevaron a la mujer de Kiko Rivera casi hasta las puertas de la final del 'reality'. Y, quizás también, a que ahora 'Viva la vida' la haya contratado colaboradora, tal y como se anunció ayer en el programa que presenta Emma García.

Irene, como carta de presentación, habló de ese conflicto que tiene con su cuñada, Chabelita Pantoja. Ya el pasado miércoles, en la puesta de largo de 'GH VIP 7', donde tiene el papel de defender a Anabel Pantoja, no se escondió ante la pregunta de Jorge Javier Vázquez y admitió que la relación era inexistente. Todos sobemos que aquella entrevista en 'Lecturas' hace medio año con palabras hacia Irene, es la máxima culpable de esta brecha.

Pero, ojo, porque Rosales, que incidió en que hay cosas que no piensa tolerar, dejó abierta la puerta a una reconciliación con su cuñada. Aseguraba que tienen una conversación pendiente y que no tendría problema en sentarse cara a cara con ella para intentar restablecer el orden familiar.

Kiko ha sido el primero en apoyarme en estar aquí"

Irene revelaba que, si había aceptado el trabajo en el programa de Telecinco, era por el apoyo que ha tenido de su marido: "Kiko ha sido el primero en apoyarme en estar aquí. Me ha dicho que disfrute, que lo pase bien, que me quite los nervios. Ha sido un empujón por su parte". Este, incluso, entraba por teléfono para darle todo su respaldo en el debut: "Cariño estás estupenda, te deseo lo mejor del mundo y seguro que lo vas a hacer maravillosamente bien".

Con Chabelita como tertuliana de 'El programa de Ana Rosa' e Isabel Pantoja lista para ser 'coach' de 'Idol Kids', le presencia del clan Pantoja en Mediaset crece, hasta el punto de convertirlo en una mini Cantora.