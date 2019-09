16 sep 2019 sara corral

Uno de los descubrimientos para los seguidores de 'GH' ha sido la participante de 'Los Gipsy King', Noemí Salazar, a quien le han sobrado un par de días para embelesar a toda la audiencia.

Bajo la atenta mirada y la curiosidad de sus compañeros, Noemí ha decido contar como fue la prueba del pañuelo el día de su boda. Algo que no ha pasado desapercibido.

"Se desconoce mucho nuestra cultura. A día de hoy es algo que haces porque quieres, no porque te impongan. Yo desde pequeña soñaba con el momento", comenzaba diciendo Noemí. "Pero y como se hace, cuéntalo", le decía Irene Junquera.

"Pues la ajuntaora sabe como se hace. Además quien se hace la prueba es porque sabe lo que va a salir, es una honra para tu familia", seguía contando la concursante, a lo que añadía: "A mí no me dolió, y no tiene que sangrar, ella sabe como hacerlo".

"Ya no es como antes que uno te pide, tu te casas con quien quieres. Si que es verdad que si es gitano mejor, pero puedes casarte con quien quieras", decía la diseñadora mientras un corrillo se hacía a su alrededor escuchando atentamente sus declaraciones.