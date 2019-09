16 sep 2019

Si a Antonio David Flores se le colocó la etiqueta de 'fichaje estrella' antes incluso de que pisara la casa de 'GH VIP 7', que su hija sea la encargada de defenderle en las galas desde plató ha constituido un auténtico bombazo. Pocos son los que no le han dedicado una palabra a Rocío Flores. La inmensa mayoría de ellas, piropos.

Ahora, la joven ha querido agradecer todo ese apoyo que ha recibido desde hace cinco días con un vídeo en su cuenta de Instagram. "Ya en casa, más relajada, canalizando un poco toda la tensión y todos los nervios que hemos pasado estos días, pero me paso por aquí solamente para agradeceros enormemente todo el apoyo que he tenido que, la verdad, no esperaba", comienza.

Y prosigue: "Así que estoy súper agradecida con todos vosotros y deciros que es verdad que no tengo tablas en la televisión, no tengo ni idea, pero solamente sé que voy a ser yo misma y que voy a intentar hacer la defensa de mi padre lo mejor que pueda".

"Así que agradezco en el alma cada uno de los mensajes que me habéis enviado, que han sido muchísimos. Y con esto acabo: que os quiero muchísimo y que espero que me sigáis apoyando. Un beso", concluye, dejando claro que seguirá dando el callo ante la audiencia de Telecinco y que el apoyo de la gente tiene mucho que ver en su entusiasmo.