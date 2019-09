16 sep 2019

Compartir en google plus

Seguramente, cuando ayer se levantó de la cama sabedor de que tenía que ponerse frente a los socios del Real Madrid en la Asamblea anual, Florentino Pérez no se imaginó que iba a tener que dar la cara por Sergio Ramos por cuestiones ajenas a su rendimiento sobre el terreno de juego. Porque la temporada pasada fue discreta en cuanto a logros deportivos en la entidad que dirige, pero no se imaginó que la vida privada y los estilismos del sevillano fuesen a ser un problema.

"Una persona como yo puede permitirse hacer el ridículo y sentir placer por ello. Si yo fuera capitán del Real Madrid no me lo podría permitir. La última vez me hizo gracia, se presentó con un sombrero rosa que parecía una turista sueca", comentó uno de los socios que se encontró con la respuesta del presidente de que, si iba a hablar del central, lo hiciese de ese gol que marcó en la final de la Champions de Lisboa contra el Real Madrid.

No fue el único socio al que no le pare correcta la imagen que da el capitán merengue. Otro de los presentes elevó la queja de que, mientras el Real Madrid estaba siendo eliminado por el Ajax de Ámsterdam de la Champions, este estuviese rodando el documental sobre su vida que se estrenó la semana pasada.

Los socios del Madrid tienen la sensación de que la vida privada de Ramos está interfiriendo demasiado en el terreno laboral, y no les gusta lo que proyecta al exterior. 'Looks' más que comentados en las redes sociales o exposición mediática debido a su relación con Pilar Rubio, son los puntos clave que le han convertido en un auténtico villano para aquellos que celebraban sus goles en el minuto 90 y Ramos.