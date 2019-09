17 sep 2019

Cuando Gianmarco Onestini entro en la casa de 'GH VIP 7', muchos de sus compañeros pensaban que era un actor y no se fiaban de él. De la noche a la mañana, porque no llevamos ni una semana de concurso, a Dinio le parece que en sus ojos hay nobleza y Anabel Pantoja lo ha convertido en uno de sus grandes apoyos en el 'reality'.

Y, atención, porque algunos de los compañeros de Anabel en 'Sálvame', que la conocen bien por la cantidad de horas que pasan juntos, aseguran que a esta le gusta el italiano para algo más que para amigo. ¿El problema? Que desde el pasado mes de mayo está comprometida con Omar Sánchez.

Una de las primeras en advertir que Pantoja se estaba arrimando en exceso a Gianmarco era Mila Ximénez, con quien comparte techo en Guadalix de la Sierra. "Yo ya te he dicho más de una vez que tú no te vas a casar y no he sido la única que te lo ha dicho", le recordaba.

Desde fuera, a una de las buenas amigas que ha hecho en el programa de Telecinco, Belén Ro, tampoco le pasaba desapercibido el movimiento: "Yo he visto cómo miraba a Gianmarco y ahí de verdad que hay amor. Yo conozco a Anabel… y es que le mira con verdadera devoción".

Claro, que tratándose de 'Gran Hermano', quizás tan solo sea una estrategia para generar expectación y asegurarse que esta semana, que está nominada, sea otro de sus compañeros el que salga. Anabel comparte peligro con Hugo Castejón e Irene Junquera.