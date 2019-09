17 sep 2019

Por si Daniel Illescas tuviera poco con esos rumores que circulan en las últimas semanas de que lo suyo con Laura Matamoros se ha terminado y que esta no le acompañase en la presentación de su libro, ahora se cierne sobre él la sombra del plagio.

Ha sido el también 'influencer' Pelayo Díaz el que le ha acusado en su cuenta de Instagram de copiar parte de su libro, 'Indomable'. Lo hacía a través de sus 'stories', mostrando fotos comparativas de esos guiños a su obra que considera una falta de todo. Unas instantáneas que constatan que la maquetación es sospechosamente similar.

Esta es una de las pruebas que aporta Pelayo Díaz.

Pelayo Díaz ve plagio en el libro de Daniel Illescas.

Esta es otra de las comparativas que aporta Pelayo.

Tras mostrar las pruebas del 'delito', Pelayo escribe un texto dirigido a Daniel: "Querido Daniel Illescas, me he enterado de que presentaste ayer tu libro... Quería darte la enhorabuena y, de paso, agradecerte a ti y a tu talentoso diseñador gráfico el homenaje tan bonito que le has hecho a mi libro 'Indomable', publicado en 2016.

"Como no tengo tu número de teléfono, te dejo por aquí unas imágenes por si no lo has visto...", prosigue antes de añadir y finalizar: "Aprovecho para desearte mucha suerte en todos tus proyectos de 'influencer' y creador de contenido. ¡Ah, y espero ansioso tus flores".