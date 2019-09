18 sep 2019 sara corral

Los enfrentamientos en la casa de 'GH VIP 7' son ya demasiado frecuentes. Cierto es que con tan solo una semana, algunos de los concursantes están comenzando ya a posicionarse de un lado u otro. Y Adara Molinero lo ha hecho, aunque no como esperábamos.

"Este concurso está perdido para mi, no sé hacerlo", comenzaba a decir Mila, que añadía: "No me he acercado a nadie, tengo unas pintas de m***. No quiero ni maquillaje ni ropa ni nada. Además, casi no he comido y estoy repartiendo mi parte entre mis compañeros".

Fue justo en ese momento cuando Adara Molinero saltó. "Todos estamos exactamente igual que tú. Estoy hasta sin bragas", decía la joven, palabras a las que Mila no daba crédito y no dudó en contestar: "Toda la semana estás estupendamente conmigo y en las galas te vienes arriba".

Esta no fue la única pelea de la noche, pero sí un momento decisivo. Los primeros días de concurso son para tomar contacto, pero ahora, es necesario que cada uno se vaya posicionando. Buena suerte a todos.