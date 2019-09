18 sep 2019 sara corral

Isa P, Chabelita, estreno el pasado viernes 13 su esperado 'single'. Bajo la atenta mirada de todos, el primero en hablar ha sido su hermano, Kiko Rivera, con quien cada vez parece más obvio que la reconciliación sea solo un sueño. Tras las duras críticas de este, Chabelita ha decido responder, y así ha sido.

"No esperaba que mi hermano se cachondeara de mí. Ahora con lo que ha dicho pues no me ha hecho ninguna gracia, no se me ocurriría criticar a mi hermano en uno de sus estrenos aunque lo pensase", comenzaba diciendo la hija de Isabel Pantoja.

Omar Montes, ex pareja de la protagonista, tampoco dudó en criticarla tras haber visto su videoclip. Algo a lo que Chabelita ha decidido contestar así: "Lo que diga Omar me da un poco igual, lo hace para que le sigáis sacando en la prensa".

En respuesta a las preguntas sobre la presencia de su madre en el día de la presentación, Isa P ha contestado: "Si viene estaré súper contenta y feliz porque es lo que yo espero, no como artista sino como madre, y si no viene me dolerá".