9 sep 2019

Han pasado tres días desde que Chabelita Pantoja -perdón, Isa P- lanzara al mundo el 'making of' de su videoclip -para que el que lleva mes y medio ensayando durante una hora al día- con diez minutos de retraso sobre el horario previsto, algo que llamó la atención: ¿qué estaba haciendo si tiene todo el día el móvil en la mano tal y como muestra la nutrida colección de 'stories' que comparte cada día?

Más tiempo hace, un par de días más, desde que viéramos por primera vez ese vestuario elegido para presentarse al mundo como cantante de reggaeton. Con tres cambios ni más ni menos. La vimos en la revista 'Lecturas', donde dio una extensa entrevista sosteniendo lo feliz que le haría que su madre asistiese a su debut.

¿Se prestará Isabel Pantoja a tal numerito? La profesión periodística no tiene dudas: no le queda más remedio. Aunque solo sea porque a su hijo, Kiko Rivera, le ha apoyado públicamente, y su ausencia tan solo serviría para alimentar los rumores más que recurrentes de que no les quiere por igual -y esos otros, de peor gusto, que aluden a procedencia de Chabelita para justificar tal diferencia de trato-.

A Omar Montes le preguntaron el pasado sábado en el 'Deluxe' por las dotes musicales de su ex. El polígrafo de Conchita le destapó como un mentiroso cuando sentenció que no le parecía que cantase mal... Y las explicaciones posteriores a por qué, entonces, decidió hacer con ella un dueto que jamás llegaron a publicar, no le dejaban en mejor lugar.

Vamos, que no sostuvo que cantase "como un gato 'pisao'", que es una expresión muy recurrente en el plató de 'Sálvame' cuando se refieren a las actuaciones de Chayo Mohedano, pero sí vino a decir que él y su hijo comen de la música y que tiene una reputación que mantener. Que como recuerdo bonito de aquella mujer que le conquistó, está bien, pero tampoco es cuestión de que vea la luz...

Comparaciones... ¿odiosas?

Nosotros tampoco vamos a comparar a Isa P. con un gato, pero si hay otra artista que toma el nombre de un felino en la que tiene muchas papeletas de convertirse la hija de Isabel Pantoja -de aquí a mucho tiempo, que les separan nada menos que 50 años-. ¿A nadie le recuerda ese maquillaje de Chabelita al de una compatriota suya, la Tigresa del Oriente?

El contoneo de Isa es cierto que viene con aires renovados, pero si tuviésemos que jugarnos nuestro dinero a cómo acabará de aquí a un futuro -esperemos que lleno de éxitos en el terreno de la música, como el de su hermano-, es similar al de esta mujer que cuenta en su repertorio de 'hits' con canciones como 'Nuevo amanecer' o 'La noche y tú', pero si hay un tema que resalte es 'En tus tierra bailaré' -quizás, porque en él cuenta con la inestimable colaboración de Delfín hasta el fin y Wendy Sulca-.

Puede que este último ejemplo pueda tenerles un cierto regusto a añejo, pero la Tigresa de Oriente tiene temas más actuales. 'A mí me gustan menores', decidió poner como título aprovechándose de la ola de éxito de Becky G. Una manera de reinventarse y de acercarse a los ritmos con los que hoy Chabelita hace 'twerking'.

50 años separan a la Tigresa del Oriente y Chabelita Pantoja. pinit instagram.

Sin embargo, parece que la protagonista de la noticia tenía en mente otra idea de diva de la música a la que parecerse. ¿Ese mono rojo en el que se enfunda, y con el que hace gestos igual de sensuales que oscenos en la publicación mencionada arriba, no les recuerda a nada nia a nadie?

Parece que la buena de Isa P.ha querido rendirle un sincero homenaje nada menos que a Britney Spears en 'Oops! I did it again'. Lamentamos decirle que Miley Cyrus ya intentó ser la copia de Britney, así que un tercer intento queda algo forzado, pero deseamos que su videoclip íntegro, que finalmente verá la luz este viernes, 13 de septiembre, tenga miles de reproducciones.