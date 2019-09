18 sep 2019

Que la salida de Mercedes Milá de Mediaset no fue amistosa -al menos con el máximo responsable del grupo, Paolo Vasile-, no es un secreto. No es la primera vez que la presentadora le lanza un ataque público al italiano.

Durante la presentación de la nueva temporada de 'Scott y Milá', el programa que tiene en Movistar+, Mercedes aprovechó para dejarle un nuevo recadito al consejero delegado de Mediaset. Esta explicaba cómo le pidió a Paolo seguir haciendo 'Gran Hermano' y, además, tener un espacio de contenido social.

La respuesta de Paolo fue que eso no eran más que tonterías. Ahora, Milá le devuelve ese golpe, gracias a su éxito en Movistar+: "Mira por dónde que está anticuado, porque porque ayudar a la gente es lo que marca la vida social". Y añadía: "Le conozco muy bien, le tengo un enorme cariño, pero no entendió que yo era mucho más moderna que él".

Hace medio año, la catalana revelaba que había sufrido una fuerte depresión a raíz de tomar la decisión de dejar 'GH' después de 16 años presentándolo y convertida en una seña de identidad para el 'reality'. Desde entonces, no ha vuelto a hablar con un Vasile que no sabemos si responderá a este ataque.