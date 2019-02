27 feb 2019

Compartir en google plus

Durante los primeros días que el espectador encendía la televisión para ver 'Gran Hermano' y no encontraba a Mercedes Milá al otro lado, hubo desconcierto. Un sentimiento de echarla de menos. Trauma para ese usuario que se había acostumbrado a una presentadora que parecía haber nacido para dominar ese formato.

Ahora, la propia Milá ha contado el calvario que atravesó cuando decidió dejar a un lado 'GH' para tomar aire después de 16 años inmersa en ese universo y cómo aquel paso rompió su relación con un Paolo Vasile con el que no ha vuelto a hablar desde entonces.

Tuve un desgaste muy profundo que me hizo saber lo que es la hiel de la depresión"

"Estaba acostumbrada a la locura de producción inmensa. 'Gran Hermano' fue una época importantísima de, mi vida. Después de eso te quedas como vacío, añadido a lo cual yo tuve un desgaste de mi cerebro, un desgaste de estrés, un desgaste muy profundo que me hizo saber lo que es la hiel de la depresión, del llanto y de la angustia", ha explicado la catalana, que se pone al frente de un nuevo espacio, 'Mila y Scott'.

Todo esto comenzó dos años antes de tomar la decisión: "Yo no podía seguir de ninguna manera. De hecho, en el equipo lo sabían todos. Me fui a Barcelona y viví altos y bajos, hasta que por fin, después de mucha lucha, dieron con la medicación adecuada. A partir de ahí, tranquilidad, que es lo que le quiero decir a la gente: hay solución. Con química, psiquiatría, porque a mí esa persona me está ayudando".

Milá explica cómo, además, se rompió su relación con Vasile, máximo responsable de Mediaset: "Yo ya no tengo nada que ver con ellos". Tajante antes de emprender su nueva aventura en Movistar+.

Más noticias sobre Mercedes Milá...

- El comentario de Mercedes Milá sobre la relación de Albert Rivera y Malú que incomodó a Pedro Sánchez

- Mercedes Milá, salvada

- El 'recadito' de Mercedes Milá: "Recibo ofertas de todos menos de Mediaset"