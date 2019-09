18 sep 2019

Terelu Campos está feliz -con el pequeño borrón que supuso la muerte de este ser querido-. Cinco meses después de irse de 'Sálvame', además de la colaboración que realiza en 'Viva la vida', se le ha presentado una nueva oportunidad: regresar a Telemadrid. Lo ha hecho de la mano de 'Aquellos maravillosos años', un magacín que presenta Toñi Moreno.

Ayer, la cadena autonómica celebró una fiesta por el inicio de su temporada televisiva. Por supuesto, la mayor de las Campos se acudió como parte de las estrellas con las que cuenta en su plantilla. Y atendió a los medios. Tenía cierto miedo porque Telemadrid sufrió unas complicaciones laborales importantes y no sabía quien iba a estar. Estaba el regidos, los cámaras... Parece que he vuelto a 'T de tarde'".

Todo iba bien hasta que a alguien se le ocurrió preguntar por un tema prohibido: 'Sálvame'. "Hasta luego, cariño", decía perdiendo la paciencia para añadir: "Te he dicho que no voy a hablar de esto. Es que me obligas a irme". Unas palabras mosqueada por un asunto que no quiere ni nombrar.

Parece que Terelu está deseando que esa etapa forme parte de su pasado. Enterrarlo. Y eso que, después de tomar la decisión de irse de manera definitiva, entró en directo. Lo hizo después de ese cabreo con Kiko Hernández por contar que su casa estaba en venta y mostrar las fotos de las inmobiliaria.