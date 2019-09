18 sep 2019

Han pasado diez días escasos desde que Camilo Sesto nos dejara y las informaciones alrededor del cantante, su herencia y sus polémicas familiares no dejan de proliferar. Ahora, es la revista 'Diez Minutos' la que ofrece un testimonio que no le deja en muy buen lugar y que habla de los problemas de salud que tendría su hijo, Camilín Blanes, al que no ayudó de manera conveniente, según la madre de este, Lourdes Ornelas.

La mencionada revista publico hoy una entrevista, realizada por Antonio Montero hace aproximadamente un año, que nunca había visto la luz. El colaborador de 'Sálvame' ha creído oportuno que el público conozca ese testimonio y, por eso, este miércoles ofrece una jugosa entrevista con ella.

En la misma, además de poner en evidencia a Camilo, asegurando que jamás trató a su hijo como tal, habla de los problemas de salud para los que habría sido beneficioso en España. Pero el artista nunca le ayudó. Al menos, así es como lo ve Ornelas, que sostiene que su hijo se "pierde cuando bebe". Algo a lo que añade que también tiene problemas psicológicos que lo han lastrado a lo largo de su vida. Algo que podría haberse paliado con los médicos adecuados, pero Camilo no le ofreció los medios.

Ahora, con esa herencia que se embolsará, de unos 8 millones de euros -tal y como publicó la revista 'Corazón' el pasado viernes-, quizás pueda ponerse en manos de los profesionales adecuados para suavizar las secuelas que pueda tener.

En primer lugar, porque el trato de Sesto le ha provocado un rencor tremendo. Llega a asegurar Lourdes que su propio padre "le ha destrozado la vida". Sobre todo, porque tanto ella como el joven, dice, se han sentido "como basura" siempre que han ido a esa casa. La mexicana le llega a llamar "cobarde" por no haber sido capaz de afrontar la situación.

Ella, que una de las millones de fans con las que contó Camilo a lo largo de su vida, llegó a vivir una relación sentimental que, para muchos, tan solo fue el medio para que el artista consiguiera ser padre. Lo que un día fue amor, se convirtió en una historia llena de aristas y dolor que, ahora, ve la luz con sinceridad gracias a Montero.