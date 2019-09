19 sep 2019 sara corral

Ayer, la casa de 'GH VIP 7' fue todo un lugar de confesiones. Y es que tras conocer la noticia del gran amor de Mila Ximénez, 'El Cejas' ha decidido desvelar una noticia que ha dejado a todos fascinados. Sobre todo a Kiko Jiménez y a Alba Carrillo. Te lo contamos.

"Anoche cuando me fui a dormir me dijo Nuria que fuese a dormir con ella. Yo no la busco. Ella no lo hace para nada, pero no me parece plan. Ya te expliqué ayer que lo que tuviera que hacer con ella ya lo hice", comenzaba diciendo el joven 'youtuber'

Declaraciones a las que Kiko contestaba: "Yo veía demasiada complicidad. Pensaba que os conocíais de un par de ocasiones pero nada más. Pero aquí había algo que nos habíamos perdido".

"Y os lo vais a seguir perdiendo todos. Lo hablamos antes de entrar. 'Tú callada y yo callado, fin'. Aunque a veces me suelta cada una que... Como no hablamos sobre eso, pues hay tensión", seguía diciendo el joven, a lo que añadió: "El lío se acabo a finales del verano pasado. Fue cuando yo vivía allí en Barcelona. Ella es muy bonita".