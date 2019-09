19 sep 2019 sara corral

'GH VIP 7' lleva una semana en emisión y ha dado ya tiempo ha generar historias de lo más convulsas. Aun así, las peleas no son la parte principal de la casa, también hay momentos para sincerarse y hablar de los temas más profundos, y eso es lo que ha hecho Mila Ximénez.

Mientras cocinaban, Mila ha decidido hablar sobre el amor de su vida, algo que ha dejado fascinandos a todos. "¿Cuál ha sido tu gran amor?", le preguntaba Alba Carillo, algo que a lo que Mila no ha dudado en contestar. "El último, el que falleció", decía la colaboradora de 'Sálvame'.

"No he vuelto a estar con nadie. Nunca supe si estábamos o no estábamos porque aparecía y desaparecía. Era un tío super interesante. Murió de un infarto en un restaurante a 400 metros de mi casa", comenzó a contar Mila, a lo que añadió: "Me enteré por Kiko Hernández porque le llegó un mensaje de una chica pidiéndole que me lo contara".

Además, la colaboradora ha contado que ya no quiere enamorarse más, que ahora solo desea estar junto a sus hijos y sus nietos. "Quieres estar tranquila", decía Noemí Salazar. "Eso es, vivir sola, estar tranquila", sentenciaba Mila.