19 sep 2019

Cada vez que ha pasado por el quirófano, no lo ha ocultado. Víctor Sandoval cuida su imagen a base de medicina estética y no tiene problema en reconocerlo. No lo hizo cuando se injertó pelo y entró, con todo muy reciente aún, en la casa de 'Sálvame Okupa'. Tampoco tuvo reparos en contar que se ha retocado la nariz o que se colocó un balón gástrico.

El colaborador de 'Sálvame' sigue en esa misión de cuidarse con mimo y contarlo en las redes sociales. Víctor se está sometiendo a una criolipolisis para esculpir su figura. Además, se ha realizado unos "retoques sorpresa", tal y como él mismo los ha definido en su Instagram, que seguro que nos explica más adelante.

Como se observa, Sandoval, que nunca ha tenido pudor a nada, comparte la imagen realizándose ese tratamiento y dejando en el aire qué más se ha hecho. Algo que seguirá siendo una incógnita por el momento... hasta que alguien le tire un poco de la lengua en 'Sálvame'.

Víctor, que recientemente narraba que no andaba muy boyante de dinero, ha recibido muchas críticas en los últimos tiempos justamente por realizarse tantas operaciones. ¿Se las harán a un 'módico' precio a cambio de la publicidad que da a las clínicas ante sus 'followers'?