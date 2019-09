19 sep 2019

Compartir en google plus

Se le echaron encima por la poca clase del gesto y ella, envalentonada, dijo que no lo había hecho de manera consciente. Ahora, Sofía Suescun recula. Sí, nos referimos a la polémica generada por la osadía de la navarra de ponerse el pijama que Gloria Camila se dejó en casa de Kiko Jiménez y salir con él en el vídeo de presentación de este como concursante de 'GH VIP 7'.

Rocío Flores, sobrina de Gloria Camila, se lo echó en cara en una de las galas, cuando Suescun trato de atacarla. La navarra se hizo la tonta, sosteniendo que no tenía otra cosa a mano para ponerse y cumplir con el requisito que fuese algo de estar por casa.

Fue un gesto feo por mi parte"

Una semana después, parece haber recapacitado. Eso, o alguien le ha aconsejado que cambie a una estrategia menos agresiva. "Hay que zanjar esto. Está claro que fue un gesto feo por mi parte. Esta polémica me ha afectado para plantearme lo que había hecho. Lo digo de corazón para quedarme tranquila", decía el pasado martes en el plató del 'reality'.

Jorge Javier Vázquez, lejos de dar más cuerda al tema, se lanzaba hacia otro foco calentito... "Me han comentado que en vuestras vacaciones en Maldivas lo hacíais todo el rato y donde llueve, chispea. Según Kiko, follaron sin condón", eran las palabras del presentador.

"No me ha sentado mal que lo haya dicho, pero no hay de qué preocuparse", respondía Sofía, que se encontraba con la ironía que caracteriza a Jorge Javier: "Bueno, si tienes un niño será el niño con el pijama de rayas".