12 sep 2019

Sin duda alguna, House of CB se ha convertido en la marca favorita de las influencers. Los looks de fiesta que comparten a diario llevan el nombre de esta firma que ya hemos visto a Marta Soriano, Alba Díaz o Marta Lozano. ¿Por qué las influencers no pueden resistirse a los looks de fiesta de esta marca? La respuesta es fácil: porque son sexys, originales y muy baratos. Y la última en probar un diseño de House of CB ha sido Sofía Suescun, que ha escogido un vestido que ya llevó otra influencer en una alfombra roja.

Este fue el look que Sofía Suescun llevó en el primer programa de 'GH VIP'. pinit gtres

La colaboradora ha optado por llevar un vestido de House of CB para el estreno de 'Gran Hermano Vip'. Sofía, que participa en el programa como defensora de su pareja Kiko Jiménez, ha escogido un diseño palabra de honor, corto y en tafetán rosa bebé. Tiene el cuerpo a modo de corpiño y el bajo con volantes fruncidos. La ex concursante de varios realities lo ha combinado con unas sandalias de los Special Price de Zara. Un modelo de tiras blanco con el empeine de vinilo transparente y tacón medio efecto madera. Cuestan 19,99 euros y están completamente agotadas en la web.

Sofía Suescun llevó en el estreno de 'Gran Hermano Vip' un vestido rosa de House of CB. pinit house of cb

Sofía Suescun combinó el vestido de fiesta con unas sandalias de Zara low cost. pinit zara

Sin embargo este vestido ya se lo vimos a otra instagramer. Fue Marta Carriedo quien escogió este diseño para asistir al estreno de la segunda temporada de 'Elite' en Madrid. La influencer posó en la alfombra roja con el mismo vestido que Sofía, pero optó por combinarlo con unas sandalias plateadas más sencillas. En cuanto al look beauty, ambas decidieron dejar la melena suelta, peinada hacia a un lado y con ondas ligeramente deshechas. Y a ti, ¿quién te gusta más?