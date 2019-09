21 sep 2019

Primero fue ajustado y llamativo mono rojo, después el estreno del videoclip y ahora la ausencia de su familia en la fiesta de presentación de su 'single'.Chabelita Pantoja lleva unas semanas siendo la protagonista indiscutible de la prensa del corazón.

La hija de Isabel Pantoja sabe cómo mantenerse en primera línea, pero como todo, tiene sus consecuencias. Isa P., como se hace llamar desde que decidió dar el salto al mundo de la música, se derrumbó en la fiesta de presentación de su 'single', 'Ahora estoy mejor'.

Y es que, la reina de hielo, como ella misma se ha apodado, no lo es tanto y no pudo evitar llorar ante la ausencia de sus familiares en la sonada fiesta, especialmente la de su madre. Pero parece, como la propia Isabel Pantoja ha dado a entender, que todo se trataba de un 'teatrillo', parte del espectáculo de esa noche.

"La hija podrá ser lo peor, pero tendría que estar ahí con ella. Me parece muy fuerte que nadie de los Pantoja acudieron a arropar a la joven", afirmaba Kiko Hernández en 'Sálvame'. Ante lo que la tonadillera, por boca de Raquel Bollo, mandaba un claro mensaje con el que zanjaba toda especulación: "Ella sabía que yo no iba a ir, que no se haga la víctima más. Voy a respetarla, lo que ella no hace conmigo".