22 sep 2019

Arancha de Benito llevaba más de siete años sin pisar un plató, pero eso no ha supuesto un problema a la hora de conceder una entrevista que desde luego no ha dejado indiferente a nadie por las palabras que le ha dedicado a su exmarido.

A pesar de no haber un enfrentamiento directo con la pareja de Guti, Romina Belluscio, ha habido ciertos comentarios de ella con respecto a los hijos que Arancha tiene en común con el exfutbolista que no le han gustado. De hecho, afirmó que no le gusta el trato que tiene Belluscio con ellos y "en muchas ocasiones me he sentido sola en la educación de mis hijos".

Al parecer, tal y como ha contado Arancha de Benito, la relación de Guti con sus dos hijos se ha ido enfriando con el paso de los años, especialmente con Zayra, quien tiene un carácter mucho más fuerte que su hermano. "Tengo dos hijos. Hay uno de ellos que empatiza mucho mejor porque es un niño muy fácil y otra persona, mi hija, que es más sensible, más conflictiva, más problemática, entonces es muy fácil estar con lo fácil y convivir con lo fácil...", afirmó.

Arancha quiso dejar claro que no tienen relación, teniendo incluso los teléfonos bloqueados. "Llamé a Romina, le dije 'llevo dos horas intentando localizar a Zayra, ¿puedes decirle que se ponga?' Y me bloqueó el teléfono, hasta hoy". A pesar de todo, ella confía en que en algún momento todo se resuelva porque "Mis hijos quieren mucho a su padre y espero que la relación mejore".