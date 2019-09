22 sep 2019

No hay duda de que Feliciano López y Sandra Gago pasaron uno de los días más felices de su vida. La pareja, que se dio el 'sí, quiero' en una boda celebrada en Marbella el pasado viernes, ha querido compartir algunas de las imágenes de la romántica ceremonia.

El tenista lo ha hecho con una emotiva dedicatoria dedicada a su mujer y a los invitados que les acompañaron en este día. "El camino es más o menos largo en función de quien te acompaña", comienza diciendo, y añade: "He leído muchas definiciones acerca de lo que significa la felicidad pero ninguna de ellas se acerca a lo que vivimos ayer junto a todos vosotros... eso es la FELICIDAD! Y dicen que compartida es doble,por eso ayer fue todo tan especial..un chute de amor y de buen rollo en el ambiente que nunca vamos a olvidar..".

"Sandra te lo dije en Londres delante de 10.000 personas y te lo vuelvo a decir,YOU ARE THE BEST (tú eres la mejor)️Gracias a G&S por poner a Sandra en mi camino... Y gracias de nuevo a todos los que nos acompañasteis ayer,quiero mas cumpleaños así...Love you My wife (te quiero mi mujer)", afirmaba junto a una romántica imagen.

Ella también quiso tener unas palabras de agradecimiento: "Ya me decían que pasaba rápido, que disfrutara.. Y así fue. Pasó volando y disfrutamos tanto que queremos volver a cada segundo que vivimos ayer. Fuimos inmensamente felices sintiendo la suerte que tenemos de teneros, de abrazaros, de bailar, reír y llorar con vosotros. Gracias de corazón. Dicho esto.. ¿ Repetimos el año que viene?".