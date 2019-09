22 sep 2019

Todo el mundo tiene miedos, pero es decisión de cada uno superarlos o aprender a vivir con ellos. En el caso de Irene Rosales, parece que ella ha decidido poner freno a uno de ellos.

La mujer de Kiko Rivera ha disfrutado de un divertido día en el parque junto a sus dos hijas, Ana y Carlota. Ha sido allí donde Irene ha podido superar uno de sus grandes miedos, tal y como ella misma ha afirmado.

Y es que, parece ser que no era gran amiga de las palomas. "No es por nada, pero he superado un gran miedo. Las palomas y yo ya somos íntimas", escribía orgullosa en Instagram, a lo que sus seguidores se sumaban, porque al parecer no es la única que padece este miedo. "A mí no me gustan nada las gaviotas", confesaba una de sus seguidoras.