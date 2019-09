23 sep 2019 sara corral

Tras la fiesta de la vendimia, la casa de 'GH VIP 7' no ha vuelto a ser la misma. Y es que la fiesta que Dinio, Adara y Hugo montaron creo estragos, algo que Alba Carrillo no ha dudado en reprochar.

"Creo que deberías pensar más en lo que tienes fuera, y desvincularte de esa imagen de la noche que tu mismo no quieres ya. Hazlo, y piensa lo que haces, si no a lo mejor a la vueltas tienes las maletas en la calle", le decía Alba Carrillo a Dinio, palabras que calaron hondo en él.

"Pero no le digas eso, ahora le estás dejando rayado, no entiendo lo que estás haciendo, porque se lo pase bien no es peor padre o marido", decía a Adara en defensa de su amigo. "No si yo soy la tía más divertida del mundo, pero hay cosas que hay que pensarlas, sobre todo por lo que tienes fuera", continuaba diciendo Alba.

Aunque la conversación con Alba quedó así, y ella le aseguró que lo hizo con toda su mejor intención. Hugo y Adara, los amigos de Dinio dentro de la casa, están más que seguros que se trata de una estrategia para poder acabar con el concursante.