23 sep 2019 sara corral

Compartir en google plus

Noemí Salazar se está convirtiendo en una de las concursantes más divertidas del 'reality'. Tras su éxito en 'Los Gipsy King', la reina del brillo ha querido cumplir su sueño concursando en 'GH VIP 7', y aunque no todo es como esperaba, lo está disfrutando al máximo.

A la hora de la comida, cuando ella y Kiko Jiménez repartían su porción a cada uno. La joven ha decidido sorprenderles a todos con esta tan elaborada imitación, sobre todo a Kiko, que es su yerno.

"Vamos que me tienes a la Sofí contenta eh", decía Noemí mientras Kiko no podía evitar reírse. "¿Estás imitando a Maite? Ella todo lo acaba en 'u'", decía Kiko. Mientras, sus compañeros que no podían aguantarse la risa, y le pedían que siguiera imitándola.

Noemí está nominada esta semana, sin embargo, sus compañeros no quieren que esta abandone. Pues aunque protagoniza algunas peleas, siempre está de bromas y da buen rollo a la casa. Suerte Noemí.