20 sep 2019 sara corral

Hugo Castejón se está coronando como uno de los concursantes más polémicos que han pasado en la historia de 'Gran Hermano'. Tal es así, que su compañera Alba Carrillo ha estallado incluso queriendo abandonar, algo que ha hablado con Jorge Javier Vázquez.

Menos Dinio y Adara, que se han convertido en los aliados de Hugo, toda la casa se ha llevado las manos a la cabeza por no entender la decisión del público al salvar al ex de Marta Sánchez. "Están premiando a la persona que nos está fastidiando y yo no quiero avanzar en el concurso siendo una persona que no soy yo", comenzaba diciendo Alba.

"Aguantarle como amigo tiene que ser un horror.La situación es insostenible. Gracias al equipo de Gran Hermano, que han enviado a una psicóloga, lo he superado", continuaba contándole la modelo al presentador.

La concursante ha querido terminar la conversación diciendo: "Empalma una bronca con otra y no hay tregua. Yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida muy bueno, estoy tranquila y las personas que no tienen nada que perder son muy peligrosas".