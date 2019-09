23 sep 2019

Ayer, Margarita Seisdedos cumplía 91 años. Su hija, Yurena, no pudo celebrarlo a su lado, puesto que su madre está ingresada como consecuencia del grave alzheimer que padece. Lo que sí pudo hacer fue dedicarle en emotivo mensaje de felicitación en su cuenta de Instagram.

"Hoy, 22 de septiembre, hace 91 años nació la persona más maravillosa y especial de mi vida, mi madre. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS MAMÁ! Te he querido, te quiero y te querré con locura hasta el final de mis días", comenzaba la artista en esas líneas tan emotivas compartidas con sus 'followers'.

"Hoy, lamentablemente, no podremos celebrar tu cumple como a mí me gustaría y como tú mereces, pero lo que sí vamos a celebrar y por lo que doy gracias, es porque un año más pueda estar a tu lado, aunque sea en estas circunstancias tan tristes y preocupantes" proseguía, haciendo alusión a que la salud de Margarita no pasa por su mejor momento.

"Rezo cada minuto para que te recuperes en la medida de lo posible y puedas regresar a casa conmigo por mucho tiempo más para seguir disfrutando de ti, cuidándote y dándote todo el cariño del mundo, el que tú te mereces ama", añadía antes de concluir: "Mi luz, mi ángel de la guarda, mi estrella. Eso eres tú mamá. ¡Lucha por vivir mi reina! Te adoro".