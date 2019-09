24 sep 2019 sara corral

Omar Montes y Chabelita se consagraron como una de las parejas más conflictivas dentro de la casa de 'GH DÚO'. Aun habiendo terminado su relación, y teniendo Chabelita novio nuevo, la tensión y las peleas entre ellos siguen a la orden del día. Y más ahora que Omar se ha hecho tan amigo de su hermano, Kiko Rivera y de su madre, Isabel Pantoja.

El pasado día 13, Chabelita; Isa P, sacó su primer 'single' que fue bastante criticado por su hermano. Pero Omar Montes también se rió de ella y de su canción a través de su cuenta personal de Instagram. Y es que la joven dice una frase que no pasa desapercibida: "yo mate a frozen". A lo que Omar contestó: "Tú no mataste a Frozen, Frozen se suicidó para no escucharte".

Aunque Chabelita hizo caso omiso a estas palabras, la cosa no ha quedado ahí, y Omar ha vuelto a atacar vía twitter. "No sé qué ponerme para el entierro de Frozen. Estoy to' rallao", escribía el cantante.

Pero esta vez, la hija de la tonadillera no ha podido permanecer en silencio y le ha contestado públicamente. "¿Qué se le dice a la provocación de algunas personas que no superan las etapas? Hoy no", escribía la joven en contestación a Omar.