25 sep 2019

El pasado viernes, en el plató de 'Sálvame', algunos de los colaboradores sostenían que la ausencia de Isabel Pantoja el día anterior en la presentación de la canción de su hija, Chabelita -o Isa P.- se debía a que le dio a elegir a la niña entre Asraf Beno y ella. La joven habría preferido a su pareja y, por eso, su madre se negó a ir.

Pero, ¿qué es lo que habría motivado esa enemistad? En el mismo programa se hablaba de esas imágenes que veían la luz hace un par de semanas y en las que el modelo, de muy malas maneras, agarraba del brazo a su novia para meterla dentro de casa. Esa discusión habría provocado una llamada de la tonadillera, dispuesta a denunciar ante la justicia ese trato poco adecuado.

Ayer Asraf en 'Ya es mediodía', programa en el que colabora, se defendía de todo lo que se está diciendo de él en los últimos días. "Sinceramente, no me está gustando por donde se están llevando estas cosas ni lo que se está diciendo por detrás. No me gusta el juego sucio. Que se dé por aludido quién quiera", comenzaba.

Y no podía reprimir unas lágrimas entre las que conseguía pronunciar: "Creo que no me merezco esto. He defendido a una persona ante las cámaras. Estábamos en una situación que no molaba, estábamos discutiendo. Yo la cogí y la metí para dentro. ¿Quiere rascar la gente o quiere excusarse de no haber ido a una fiesta y que no ha ido a la presentación por eso? Puedes excusarte, pero sinceramente, así no ha sido".

No me parece justa la situación que estoy viviendo"

"Sabéis que sería incapaz. Me parece injusto. No me parece justa la situación que estoy viviendo. Yo a mi chica nunca la he tratado mal, la he tratado súper bien. No haría daño a su hija ni a nadie. No me merezco esto", proseguía con la defensa el modelo, roto, secándose los ojos. "Yo solo quería aclarar eso, que las imágenes no son como quieren dar a entender. Al revés, son para defenderla, para que no se viera una discusión nuestra", terminaba.

Era su compañera Isabel Rábago la que daba la cara por él y le tranquilizaba: "Yo estoy contigo. Si tienes que llorar, llora, porque es así la vida. Lo estás pasando muy mal, que tienes muy pocos apoyos, pues yo te digo que él mío lo tienes, porque te conozco. Las acusaciones son graves, y Asraf también tiene padre, madre, hermanos, sobrinos y vecinos".