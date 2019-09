25 sep 2019 sara corral

Tras la grave pelea que Hugo Castejón y Noemí Salazar protagonizaron a causa de un albornoz, han sido muchos otros conflictos los que se han creado. Es por ello que 'El Cejas' había ideado un plan para echar a Hugo de la casa, sin embargo, este más es de lo más polémico.

"Un día voy a hacer que no pueda más, y que me pegue un tortazo y lo voy a exagerar. Así lo echan, y va a ser un tío de 40 años pegando a un crío de 18 años", decía el Cejas tras la tensa pelea que acababan de pedir.

Jorge Javier Vázquez le ha pedido las explicaciones pertinentes en directo. Y este ha contestado: "El Súper nos dijo que nosotros mismos pusiéramos la solución y como no la hay porque este señor no entra en razones, lo único que se me ocurría era eso".

Hugo por su parte, ha utilizado este momento para afianzarse en su estrategia y ha sentenciado este difícil momento diciendo: "Has quedado retratado como un tío falso".