25 sep 2019

El pasado mes de junio, Belén Esteban se convertía en la mujer de Miguel Marcos. La de Paracuellos del Jarama cumplía así un sueño que había confesado tiempo atrás. Semanas más tarde, revelaba que iba a realizar una segunda celebración. Miguel quería que, además de ese matrimonio civil que ya habían consumado, se convirtiera en su esposa por la iglesia.

La colaboradora de 'Sálvame' explicaba que sería algo íntimo, con sus familiares y seres más allegados, sin la presencia de toda esa gente perteneciente al mundo de la televisión que sí había estado en la lista de invitados a finales de junio.

Sin embargo, parece que Belén va a encontrar una piedra en el camino para poder realizar ese segundo 'sí, quiero': su exmarido, Fran Álvarez. Este ha hablado este miércoles en la revista 'Lecturas' y ha manifestado, de manera tajante, que no piensa concederle la nulidad matrimonial y, por lo tanto, esta no podrá casarse por la iglesia con Miguel.

¿La razón? Porque no le da la gana. Fran no se esconde y explica que, si bien nunca ha tenido problema en firmar esos papeles, ahora no quiere. Sin más. Lo explica tan solo 20 días después de salir de un centro de desintoxicación donde ha tratado sus más que conocidas adicciones.

Álvarez, que relata lo duro que es ser el exmarido de la Esteban por los juicios públicos que ha tenido que soportar, habla sin tapujos de la tormentosa relación que mantuvo con ella. Está en pie de guerra y no parece que, de momento, vaya a moverse ni un centímetro de su postura inicial.