25 sep 2019

Hace bastante tiempo que no se le conoce pareja a Terelu Campos. Ella misma confesaba en una de sus últimas entrevistas que, desde que se realizó la doble mastectomía, no se veía desnudándose delante de un hombre.

Sin embargo, podría haber uno que tuviera oportunidad con ella -si él aceptase, claro-. Y ayer por la noche, la propia Terelu, desveló su identidad gracias a la entrevista que este concedió en televisión y que ella, a pesar de no ser seguidora habitual de ese espacio, no quiso perderse.

"¡Maravilloso Eduard Fernández en 'El Hormiguero'! El único hombre que me gusta. Y eso que yo no veo ese programa nunca.. pero hoy estaba él y no he podido resistirme", escribía la mayor de las Campos en su cuenta de Instagram junto a un pantallazo de la televisión.

Una de las primeras en reaccionar era su hija, Alejandra Rubio, que tan solo acertaba a poner unas risas en mayúsculas, resaltadas con un "me meo". ¿Era conocedora de este amor platónico de su madre? Y, lo que es más importante, ¿qué le parecería como padrastro?