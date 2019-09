26 sep 2019 sara corral

Mila Ximénez y Hugo Castejón son probablemente los dos concursantes más polémicos de 'GH VIP 7'. Y es que desde que entraron por la puerta de la casa de Guadalix de la Sierra, no han dejado de discutir y enfrentarse ni un solo momento.

Hugo Castejón, que está nominado, fue llamado por el super para pasar un rato cenando y charlando con su peor "enemigo", el que él escogiera. Opción que el ex de Marta Sánchez no dudó en utilizar para cenar con Mila Ximénez, o bueno, mejor dicho, discutir.

"No tienes conflicto con nadie, solo conmigo ¿no?", le preguntaba Mila, a lo que Hugo contestaba: "Con todos, pero originalmente fue contigo, a raiz de ese han venido todos los demás".

"¿Y sois todos tan simples que yo os provoco y ya me insultáis no? ¿No será que vais todos contra mi y yo me tengo que comer vuestros ataques?", decía Hugo, a lo que Mila le contestaba: "Estás nominado y harás todos los movimientos para que la gente crea que eres una víctima. El único verdugo es Hugo Castejón".

No sabemos si esta noche Hugo saldrá expulsado de la casa. Lo que está claro, es que sus compañeros no aguantan más, y ya han pedido entre sollozos que la audiencia le expulse.