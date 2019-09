27 sep 2019

El deseo, el sueño de la práctica totalidad de los concursantes de 'GH VIP 7' se cumplió anoche. No hizo falta una tercera para que fuera la vencida y Hugo Castejón se convirtió en el segundo expulsado de esta edición del 'reality' en un ajustadísimo duelo con Noemí Salazar. De hecho, el resultado de las votaciones se invirtió con la gala ya en marcha.

"He hecho lo que he podido, no ha salido bien y me vuelvo a casa con la tranquilidad de que no he fallado a mis principios y que he durado dos semanas que han sido magníficas", decía con cierta decepción, dejándonos una clara imagen de contraste por la alegría de Noemí, que no ocultó su satisfacción por quitarse de en medio a uno de sus enemigos.

De hecho, la despedida fue cordial. Algo más efusiva, pero sin lanzar las campanas al vuelo, fue la que Hugo tuvo con Mila Ximénez, a quien dio un abrazo a pesar de ser la concursante con la que tuvo la primera bronca y dio origen a todo este mal rollo. Luego, se ha enfrentado a todos y cada uno de los integrantes del 'casting', incluidos los dos únicos apoyos que ha tenido durante estas dos semanas: Adara Molinero y Dinio García.

De hecho, era Adara la única que soltaba lágrimas al conocer que se quedaba sin su pilar fundamental dentro del programa. Para ella, es para quien, a priori, se pondrán más duras las cosas, aunque en 'Gran Hermano', todo puede dar la vuelta de un minuto paga otro, con una simple conversación o comentario en voz alta.

Una vez en plató, Jorge Javier Vázquez valoró, y le dijo a Castejón que su "sentencia de muerte" la había firmado el martes, cuando no dejó hablar a sus compañeros durante la gala. Hugo le dio la razón: "Yo también me fui con esa sensación amarga, pero es muy complicado que la gente diga cosas de ti y quedarte callado".

El presentador también le resaltó que había intentado calcar la estrategia de Carlos Lozano -Kiko Jiménez se ha pasado dos semanas llamándole Carlitos en alusión a este- y a Miriam Saavedra. Hemos aprendido que, estrategias idénticas, no tienen por qué funcionar con todos los concursantes.

Para la semana que viene, la terna de nominados que se juegan la expulsión está formada por Milá Ximénez, Dinio García y Adara Molinero.