27 sep 2019

Desde que 'GH VIP 7' dio comienzo, se ha especulado constantemente con una relación que tiene como protagonistas a 'El Cejas' y a Nuria Martínez, amiga de Omar Montes. Aunque al comienzo del programa no se tenía nada en claro, y supuestamente ellos habían apalabrado no decirlo, ahora conocemos toda la verdad.

El Cejas rompió su trato con Nuria contándoles a sus compañeros un supuesto affaire que habían tenía un año atrás. Cuando la amiga de Omar tuvo que salir de la casa por problemas de salud, la joven no podía creer los videos que estaban grabados, por lo que decidió hablar en directo.

"Fue una tontería de hace mucho, del verano pasado, hace un año. Y duro 5 minutos, no me gusto. Ya sabes como son las cosas de los jóvenes Jorge", le decía Nuria al presentador, mientras este no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Sin embargo, el amigo de 'El cejas' que se encontraba en plató para defender a su amigo dijo: "No sé, pero una semana antes de entrar el me dijo que os veíais y que habíais estado durmiendo juntos. Yo lo sé". Palabras a las que Nuria enfadada contestaba: "Eso es mentira, se va a enterar cuando le pille".