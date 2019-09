27 sep 2019

Desde hace un par de semanas sabemos que Álex Lequio ha dado un paso atrás en la recuperación de su enfermedad. Era él mismo quien calificaba de "contratiempo" el hecho de que sus problemas de salud hubiesen reaparecido, y su madre, el miércoles, mostraba un vídeo junto a él de camino a recibir su tercer día de tratamiento.

Hoy, Álex debía estar presente en un compromiso en un centro comercial de Sevilla. No va a poder ser. Los médicos le han recomendado un poco de tranquilidad y él mismo ha anunciado en su cuenta de Instagram que será su madre quien le sustituya, para no dejar colgada a la marca a la que iba a apoyar.

"Pues va a ser que me quedo en casa haciendo pesas con Boby señores/as. Las ganas han podido conmigo y me he precipitado un poquimucho", comienza a escribir, con cierto tono de resignación, junto a una foto en la que aparece jugado con su perro.

"Tenía pensado acompañaros a tod@s en la apertura de la segunda tienda de Druni Perfumerías en Sevilla, centro comercial Lagoh, hoy, pero pero va a ser que me han puesto arresto domiciliario. No pasa nada, porque irá mi madre representando a la 'family' para estar con tod@s vosotr@s y yo podré daros un abrazo en cuanto me den la condicional", añadía el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio.

Lo cierto es que, desde que regreso a España después de seis meses recibiendo tratamiento en Nueva York, siempre ha tratado de afrontar el cáncer con la actitud más positiva y con una sonrisa en la boca.