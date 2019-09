28 sep 2019

Omar Montes se confiesa arrepentido. El cantante y exnovio de Chabelita Pantoja ha concedido una sincera entrevista en 'LOC' en la que ha hablado sin tapujos de su pasado.

A través de su espontaneidad y simpatía, Omar se ha metido en el bolsillo al público. Pero no todo ha sido tan fácil en su vida. De hecho, ha declarado que de pequeño, cuando vivía en su barrio, Pan Bendito (Madrid), era bastante agresivo: "Se iba acumulando la rabia y me iba haciendo un chaval muy malo".

"Yo vengo desde muy abajo, he pasado hambre, no he tenido nada en la vida. Ahora, gracias a Dios, a mi familia y a mí no nos falta comida. Y lo hemos conseguido honradamente, gracias a la música y la tele. Me hubiera gustado desde pequeño tener algún trabajo... Pero la realidad no fue así. Para poder mantenerme a veces hice cosas de las que me arrepiento mucho. Pero, para que mi hijo coma, lo que haga falta", afirmaba el que fuese ganador de 'Supervivientes'.

De hecho, ha llegado a declarar que robaba para poder vivir alimentar a su hijo: "Mira, como la leche infantil costaba entre 50 y 60 euros, entre cuatro amigos y yo entrábamos en el Hipercor y cogíamos leche, dodotis, unos muñequitos... y salíamos corriendo".