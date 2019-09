30 sep 2019 sara corral

La estrategia de Kiko Jiménez y 'El Cejas' ha causado más polémica de las que se esperaban. Y es que ambos se habían convertido en los líderes decidiendo salvar de las nominaciones a Irene Junquera y poniendo a las puertas de la expulsión a Mila Ximénez.

Cuando Mila se enteró de esto, la casa saltó por los aires. "Genial... Muy bien. Me parece genial. Como diría alguien 'pues ya estaría'. Han hecho su juego y estoy muy agradecida a ambos. Aquí todo te puede sorprender. Para mi Kiko y Cejas eran intocables", escribía la concursante.

Sin embargo,tras ver los videos de la semana, Mila se ha sentido muy dolida por ver que todos sus compañeros lo sabían y se estaban riendo y 'recochineando' de ella. "Se puede hacer una subida pero no recochinearte. Estar con tu compañero y estarte riendo por detrás, me parece que es un mal tío, una mala persona y un personaje que desconocía. Sinceramente el cachondeíto de la semana me ha sorprendido", decía enfadada Mila.

Sin duda, a pesar de haber sentido que "ha hecho el ridículo", la traición que más le ha dolido es la de 'El Cejas', a quien considerada su gran amigo. "Yo no he pasado una semana, yo no he estado de risas, llevo toda la semana mal, y entre al confesionario para decirlo", decía el joven.

Lo único bueno que ha tenido toda esta situación es que Mila ha encontrado un nuevo apoyo. Y es, ni más ni menos, que su enemiga, Adara, con la que hace una semana se estaba peleando, pero hoy ve como su gran apoyo dentro de la casa. Tendremos que esperar para ver lo que pasa.