1 oct 2019

Lleva más de año y medio luchando, de manera incansable, junto a su hijo, Álex Lequio. Son muy pocas las veces que se ha roto en público, pero ayer fue una de ellas. Ana Obregón acudió a 'Un año de tu vida', el programa que presenta en Canal Sur Toñi Moreno y allí acabó por derramar lágrimas ante la audiencia.

"La vida te pone muchas piedras en el camino. Esas piedras y esos malos momentos te enriquecen como persona", comenzaba la actriz el desahogo. "Lo mejor que he hecho no ha sido presentar, ha sido este hijo que es un luchador y que durante esta aventura que nos ha tocado con su enfermedad, no ha dejado de trabajar ni un solo día", continuaba Ana. "Por un hijo no te sacrificas, te sale", seguía.

El programa le preparó un vídeo con un repaso de su vida como madre, todas ellas junto a Álex. Ni ella ni la presentadora, que acabaron hablando de esa lucha incansable de Lequio Jr., pudieron evitar romperse a llorar. Toñi, incluso, pidió perdón al público por haberse descompuesto.

"A todos mis amigos les digo que si algún día empiezo a llorar estaré hasta las Campanadas llorando", pronunciaba antes de mirar a Mayra Gómez Kemp, que estaba a su lado y que ha pasado por un cáncer de lengua. Sin duda, una persona que puede empatizar con ella.

"Ella lo sabe bien, ella lo ha superado. Me encanta ver a gente que ha superado esta enfermedad. Y nosotros lo vamos a superar también porque mi hijo se lo merece y no puede ser Dios así", se dirigía a la presentadora, buscando complicidad.