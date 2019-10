2 oct 2019 sara corral

Tras las especulaciones sobre un supuesto affaire entre Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun y Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, está dando mucho de lo que hablar. Tanto es así que la tensión anoche se podía cortar con un cuchillo dentro del plató de 'GH VIP 7'

"Me parece una falta de respeto lo que estáis haciendo del ¡Madre mía!", comenzaba a decir Diego Matamoros, y es que el joven está muy enfadado por todos los comentarios que se están haciendo sobre su mujer, ya que el no ve ese acercamiento.

"Estoy viendo en todos, los vídeos que he visto por internet, en la tontería del pelo están hablando de la nominación de Mila… Cuando le dice que si está feliz y ella le dice que sí, es porque Estela no está teniendo pesadillas en la casa, fuera de la casa está teniendo pesadillas desde que murió su abuelo… Cuando las tiene en casa yo la despierto y le abrazo", continuaba diciendo el hijo de Kiko Matamoros.

"Es Kiko el que está forzando muchas situaciones, creo que a Kiko le gusta atraer y gustar… Yo veo que Estela no se mueve", sentenciaba Diego, a lo que Sofía contestaba: "No veo a Kiko ronear en ningún momento, a mí no me roneaba a sí en 'Mujeres y hombres y viceversa'… Solo él sabe lo que piensa y es él el que tiene que decidir".