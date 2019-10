3 oct 2019 sara corral

Tras su separación con Brad Pitt, la actriz Angelina Jolie ha trabajado mucho para encontrarse y tratar de llenar ese vacío y dolor que se le quedaba en el cuerpo. Por fin ha hablado del tema aunque sus declaraciones han sido un tanto duras.

La intérprete de 'Maléfica' ha comenzado diciendo: "Ha habido momentos en mi vida en los que ( tal vez los he escondido exitosamente del público) no me he sentido libre, no me he sentido segura y no me he sentido libre de daño. Me he sentido acorralada. Me ha costado mucho encontrarme de nuevo, probablemente hoy mucho más que en los últimos cuatro años".

La actriz ha asegurado que sigue trabajando muy duro para encontrarse así misma y dejar de sentirse "pequeña". Y admite que el papel de Maléfica le ha dado en cierta medida esa fortaleza para hacer frente a todo.

"El amor verdadero te empuja a sacar lo mejor de ti mismo. Se convierte en lo que más valoras, te hace ser leal y querer luchar por ello. Así que creo que el amor verdadero hace eso, volverte loco, y creo que Maléfica es toda una sorpresa que no se hubiese dado cuenta antes de que ella ya tenía ese amor", ha terminado diciendo Angelina.