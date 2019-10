3 oct 2019

El pasado miércoles, Paz Padilla cumplía 50 años y, el fin de semana, lo celebraba con un fiestón por todo lo alto. A pesar del buen rollo que la presentadora de 'Sálvame' tiene con la inmensa mayoría de los compañeros con los que comparte plató, parece que tan solo uno estuvo junto a ella en esa cita.

Se trata del director, David Valldperas, al que le une una estrecha amistad, y que acudió acompañado de su pareja. Este se lo pasó en grande en ese cumpleaños celebrado en la localidad gaditana de Zahara de los Atunes. Ella misma lo enseñó en su cuenta de Instagram, y agradeció el cariño recibido y lo bien que se lo había pasado.

"¡El mejor fin de semana! El mejor cumpleaños de toda mi vida. La mejor familia y los mejores amigos del mundo. Cumplir medio siglo de esta manera. Solo deseo querer cumplir más años", comenzaba la humorista en esa publicación.

"No supe que pasaría en ningún momento, ni quien aparecería. Me desconcertaba, pero las sorpresas me han hecho llorar de alegría. Han sido tres días muy intensos y emocionantes, disfrutando como una niña la noche de reyes. Y como me dijo mi admirado Gómez de Cádiz, ya soy una señora mayor, pero no perderé nunca el espíritu de una adolescente", proseguía.

"Gracias a mi familia, a mis catalanes, madrileños y gaditanos por esta maravillosa sorpresa. Y en especial, al amor de mi vida, que se ha vuelto majareta por conseguir unir a todos los locos que me han seguido en estos maravillosos 50 años. Os quiero a todos", terminaba Padilla.