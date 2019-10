3 oct 2019 sara corral

Hoy se realiza la tercera expulsión de la casa de 'GH VIP 7', y los datos están más que reñidos. El papel de expulsado pasa de las manos de Mila a las de Dinio y viceversa. Sin embargo, estás nominaciones han dado mucho más que hablar que en otras ocasiones, y es que tras la traición de 'El Cejas' y Kiko Jiménez a Mila Ximénez, la casa es un campo de minas.

"Quería salvar a Irene y pensaba que eras la única que podía arrastrar a Dinio o Adara a la expulsión", comenzaba a explicarle Kiko a Mila, a lo que esta añadía: "Ni te has enterado de los ataques de ansiedad que he tenido porque los he disimulado".

"Estás jugando a que te bailen el agua y a tener a tu grupo controlado", criticaba la colaboradora de 'Sálvame'. Aun así, parece que está cena finalmente ha servido para algo. Y pese a no haber una reconciliación, parece que existe una pequeña posibilidad. "Aquí pasas de llevarte fatal, a que en cualquier momento renazca la amistad", decían ambos.

Pese a la explicación que el novio de Sofía Suescun le ha dado a Mila, esta se ha sentido gravemente traicionada. Además, puede que esta noche salga nominada ya que los porcentajes anoche estaban en 49,6 % y 50,4 %.

Por el momento, tendremos que esperar hasta esta noche para saber quien será el próximo expulsado de la casa.