5 oct 2019

La actriz María Castro, acostumbrada a regalarnos momentos divertidos en sus intervenciones televisivas, acaba de recibir un mazado. La gallega a perdido a una de las personas más importantes de su vida: su abuela. Y ha querido compartir su dolor con todos sus seguidores de Instagram.

Ha sido en esa red social donde ha colgado un mensaje, cargado de emociones, en el que se puede palpar con un simple vistazo el mal momento que supone para ella tener que asumir que se le va. Que ya no la tendrá más a su lado ni verá cómo sigue triunfando en el mundo de la interpretación.

"Ay abueliña... ahora sí... HASTA SIEMPRE... Niego el Adiós, porque sé que vivirás dentro de mi corazón por siempre... Debes saber que Maia está emocionada, porque ya le hemos dicho que la 'abuela mayor' se ha convertido en una estrella... y aunque no podrá disfrutar de tus 'colitos' siempre que quiera...podremos hablarte y contemplarte, cada vez que anochezca", comienza María.

Ya me encargaré yo de elegir la estrella que más brille en todo el firmamento"

"Ya me encargaré yo de elegir la estrella que más brille en todo el firmamento", prosigue, añadiendo: "Han sido 98 de amor, entrega a los tuyos y escucha... mucha escucha... Eras una mujer de pocas palabras, Josefiña... siempre muy acertadas y sabias.... Siempre con la retranca que nos y te caracteriza...".

"Hoy te llevo un ramo de rosas... sintiéndome por una parte plena, por haber podido entregarte hace un año el ramo con el que me vestí de blanco... por haberte disfrutado y amado durante los 38 años de mi vida... por haberte bailado, cantando y payaseado cada vez que entre risas me lo pedías... y habiendo podido presentarte y disfrutar a tu lado, de la familia que Jose y yo hemos creado", sigue su desahogo.

"Pero por otra parte, abueliña, me siento abatida... que tendrán estos 'finales' que tanto nos cuesta asumir... al menos a mí... Así que hoy no quiero pensar en el final... ¡no!...hoy quiero pensar en el transcurso de una vida llena de amor... el que te hemos ofrecido con entrega, y el que nos has regalado con generosidad... hoy quiero pensar en esa Estrella que ya me encargaré yo de que no deje de escintilar... y quiero pensar en ese parte de mi corazón, que hace mucho años lleva ya tu nombre", expresa todo su dolor, sin tapujos, María.

"Te quise, te quiero y te querré por siempre, abueliña. Prometo tenerte al tanto de todo. Dale un besito al abuelo. Tu nieta, 'la artista'", concluye Castro estas emotivas palabras que han generado cientos de reacciones.