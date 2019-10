6 oct 2019

Desde que Kiko Jiménez y Estela Grandeamaneciesen en la misma cama, las alarmas entre sus respectivas parejas fuera de la casa de 'GH VIP 7' se han disparado. Mientras que Sofía Suescun colgaba una fotografía en Instagram con un mensaje que podría dejar ver que su relación con Kiko Jiménez se ha acabado, Diego Matamoros acudía al plató de 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo. Y no pudo más.

El hijo de Kiko Matamoros estalló ante la situación y dejó las cosas muy claras. Si esto no paraba, la relación con su mujer se acabaría. Roto y con la voz cortada, aseguraba que está siendo uno de los momentos más duros para él en la televisión y que se está planteando el divorcio con ella tras lo ocurrido.

"Que Estela no me espere al salir del concurso, no se lo merece. Se merece que sea consciente del daño que ha hecho, no puedo ser un pelele y encima ir a darle un beso", comentó.

Y no solo eso, sino que afirmó sentirse un "gilipollas" tras conocer que lo de Kiko y Estela sería un supuesto montaje dentro del concurso. "He visto un vídeo de ella en el que dice que lo que están haciendo es un montaje, que los de fuera vamos a lucrarnos de ello y que seguramente lo entendamos y que nos iremos los cuatro de viaje. Qué necesidad tienes de hacer esto con la gente, que sois dos gilipollas que encima lo estáis diciendo en directo y que lo hacéis para crear un dolor... ¿qué ganáis con esto?", explicaba Diego.

Al parecer, la familia de Estela tampoco entiende la actitud que está teniendo en la casa de Guadalix, tal y como afirma el propio Diego: "Con su familia he hablado todos estos días y ellos también están perdidos, no reconocen a Estela, a todos los que la conocemos nos está sorprendiendo". ¿En qué quedará todo esto? ¿Se convertirá Diego en el próximo concursante sorpresa de 'GH VIP 7'?.